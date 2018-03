publié le 31/08/2017 à 09:44

Tradition respectée à l'Élysée. Comme tous les présidents de la République depuis Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron a adopté un chien. Voyons comment se passe la vie du couple Macron avec ce nouveau compagnon qui a pour nom Némo. Un bruit de tonnerre retentit. "Je suis Jupiter ! Je joue avec mes éclairs !", lance le chef de l'État imité par Laurent Gerra. "Mais que fais-tu encore ?", lui demande son épouse Brigitte, elle aussi imitée par l'humoriste. "J'envoie des éclairs à Némo et il me les rapporte !", lui répond-il. "Arrête d'exciter ce chien, Emmanuel. Il va encore me mettre l'Élysée sens dessus-dessous !", peste-t-elle.



Mais que tiens donc l'animal dans sa gueule ? "C'est le Code du travail. C'est Pierre Gattaz qui m'a dit que je pouvais jouer avec", explique Emmanuel Macron. "Mais il est en train de le mettre en pièces !", lâche son épouse. "C'est le but ! Je suis sûr que Némo sera plus efficace qu'Édouard Philippe", assure le chef de l'État, toujours imité par Laurent Gerra.

Soudain, le téléphone sonne. C'est le chanteur Renaud au bout du fil. Némo lui a inspiré cette chanson :

C'est pas donné aux animaux

Pas non plus au premier blaireau

Mais quand ça vous colle à la peau

Putain qu’est-ce que ça vous tient chaud

Némo



Il a chié sur le lino

Il a pissé sur les rideaux

Il est très beau sur la photo

Mais faut pas lui en d’mander trop

Némo