publié le 31/05/2017 à 09:37

Dominique Strauss-Kahn était imité par Laurent Gerra mercredi 31 mai. "Je suis venu pour rétablir mon honneur. Après des années de ragots et de calomnie, la justice vient de proclamer que j’étais complètement blanchi. Like a virgin, like a virgin !", lance l'ancien président du FMI. "Ah bon ? ça nous avait échappé : La justice américaine vous a enfin innocenté ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Je ne vous parle pas de l’affaire Nafissatouffe au Sofitel, ni même de l'affaire Didi la Dindonne au Carlton de Lille, mais de la justice luxembourgeoise. Je viens de gagner 75.000 euros dans l’affaire L lèche cul, euh LSK. Alors croyez-moi, Miss Jade, aujourd'hui c’est ma fête, je fais ce qui me plait. Et j'ai décidé, ce soir, de m'amuser", affirme-t-il.



"Je vous connais, Miss Jade. Vous vous demandez sûrement 'What the fuck are you doing with all this flouze, Dominic ?'", dit-il à son interlocutrice. "Qu'allez-vous faire de cet argent, monsieur Strauss-Khan ? Financer un parti politique, peut-être ?", demande Mademoiselle jade. "Voyez-vous, Miss Jade, la politique, savoir qui ira ou qui n’ira pas à la chambre des Putes... euh des députés.,il y a belle lurette que j'ai tourné la page. Et en ce moment ce qui me turlupine, ce sont des affrontements beaucoup plus passionnants", confie-t-il.

"Ah, bon lesquels ?", interroge Mademoiselle Jade. "Ceux du tournoi de pénis... euh de de tennis de Roland-Garros", répond Dominique Strauss-Kahn, toujours imité par l'humoriste, fidèle spectateur du tournoi. "Cette année, il fait chaud ! C'est très chaud, surtout les simples dames, les double dames, avec une joueuse qui tient deux balles dans une main et qui fait 'Aaarh' et l’autre qui tient fermement un manche de raquette et qui lui répond 'Iiirh'. Sans oublier les doubles mixtes avec des balles partout, des balles au fond du filet", dit-il.