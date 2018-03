publié le 29/03/2017 à 09:52

L'extraordinaire campagne présidentielle que nous sommes en train de vivre a inspiré à Charles Aznavour un album de reprises de ses plus grands succès intitulé Aznavour chante la Présidentielle 2017. Le chanteur, imité par Laurent Gerra, nous présenté lui-même cet album très politique.



"Je ne savais pas comment parler du Front national, et puis j’ai entendu Marine Le Pen dire à la télévision qu'elle n’était pas la candidate du FN. Alors j’ai pensé à son père, Jean-Marie, et ça m'a inspiré cette chanson nostalgique", raconte-t-il, avant de l'entonner sur l'air de La Bohème.



Je vous parle d'un temps

Que les moins de vingt ans

Ne peuvent pas connaître

Le Pen en ce temps-là

Balançait son blabla

Et c'était lui le maître.



Et puis chez Jean-Marie

Et sa femme Janie

Pas de guerre intestine,

D'la choucrout' au menu

Moi qui criais Marine

Pierret'qui posais nue



Le FN, le FN

Ça voulait dire

On est heureux

Le FN, le FN

Ça ne veut plus rien dire du tout



"Pour la gauche, il y a deux candidats. Alors j'ai commencé par le plus coriace : Jean-Luc Mélenchon. Et après l'avoir vu en direct à la télévision, j’ai eu envie de lui chanter Tu te laisses aller", poursuit Charles Aznavour, toujours imité par l'humoriste.





D'vant tes amis quell' catastroph'

Tu contredis, tu apostrophes

Avec ton venin et ta hargne

Tu ferais battre des montagnes

Ah! t’as décroché le gros lot

Le jour où tu t’es présenté

Si tu t'taisais, ce s'rait trop beau

Tu t'laisses aller, tu t'laisses aller



Pour l'autre candidat de gauche, Benoît Hamon, qui s'est mis à la colle avec Yannick Jadot, le chanteur a adapté un de ses plus grand succès : Comme ils disent. Emmanuel Macron a eu droit, lui, à une reprise de Je m'voyais déjà. Enfin, pour François Fillon, c'est une adaptation de Mes amis, mes amours.