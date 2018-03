publié le 27/10/2016 à 10:59

Yves Montand est à l'honneur au théâtre dans une pièce musicale. Pour tous ceux qui n’auront pas la chance d’aller applaudir ce spectacle à la Gaité Montparnasse, nous avons retracé le destin d’Yves Montand. Dès le plus jeune âge, le futur artiste rêvait d'être un Fred Astaire à la française et brillé aux claquettes. Bien plus tard, il rencontre Édith Piaf, une femme qu'il a prise sous son aile.



"Elle n'était pas farouche", confie le chanteur imité par Laurent Gerra. Elle sera remplacée quelques années plus tard par Simone Signoret, avec qui il va se marier. Il hérite d'un beau-fils au passage, Jean-Pierre Castaldi : "Montand, y m’aimait pas, y m’appelait toujours 'la tête de veau'. Alors qu’y nous donnait même pas assez d’argent pour en acheter, d’la tête de veau. C’est bon, pourtant, la tête de veau".