publié le 27/11/2017 à 10:00

Alors que la chancelière Angela Merkel est en difficulté, elle sait qu'elle peut toujours compter sur l'indéfectible lien qui unit le couple franco-allemand. Une volonté politique qui n'est pas sans poser quelques problèmes dans l'intimité du président français. la sonnerie d'un vieux téléphone retentit. Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra, décroche. "Domicile des Macron, j'écoute !", lance-t-elle. À l'autre bout du fil, c'est la chancelière qui chante en allemand. "Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Si c'est pour une cuisine Schmidt, on n'a besoin de rien !", tempête l'épouse du Président français.



"Excusez-moi Brigitte, c'est Angela, je croyais que c'était Emmanuel. Il est pas là ?", explique Angela Merkel, imitée par Mademoiselle Jade. "Et qu'est-ce que vous lui voulez encore ?", l'interroge son interlocutrice. "Das ist privat, Brigitte. C'est entre lui et moi. J'ai tellement le blues en ce moment, vous savez", insiste la chancelière. "Il n'est pas là ! Auf Wiedersehen, madame Merkel, et inutile de le rappeler !", avertit Brigitte Macron avant de raccrocher.

"Brigitte, Brigitte, c'était qui ?", s'inquiète Emmanuel Macron, lui aussi imité par l'humoriste. "C'était encore Angela qui voulait chouiner sur ton épaule", tonne son épouse. "Mais enfin pourquoi tu ne me l'as pas passée ?", lui dit-il. "Emmanuel, regarde-moi dans les yeux et réponds moi franchement : je ne te suffis plus, c'est ça ?", interroge Brigitte Macron. "Mais Brigitte, ça n'a rien à voir ! Je dois parler régulièrement avec Angela ! C'est important pour notre alliance !", réplique-t-il.

"Mais c'est avec moi que tu l'as eu ton alliance, Emmanuel ! Pas avec cette grosse mangeuse de bretzel qui s'habille chez Kiabi !", lâche l'épouse du chef de l'État. Puis, sur la musique du film Le Mépris, elle demande à son mari : "Et mes seins, tu les aimes ? Et mes dents, tu les aimes ? Et mes tailleurs à 3.000 balles prêtés par Dior, tu les aimes ? Et ma coloration Préférence L'Oréal Phytocolor blond vénitien à la camomille, tu l'aimes ?"