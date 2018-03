publié le 29/09/2017 à 09:43

C'est Bertrand Delanoë qui est la première personnalité imitée par Laurent Gerra ce vendredi 29 septembre. "Zoubizou bisous !", lance l'ancien maire de Paris à la cantonade. "Vous savez que je coule une retraite heureuse à Bizerte où sur ma terrasse, tout en sirotant des anisettes, je mets des merguez à griller sur mon barbecue, histoire de faire saliver les barbus", raconte-t-il. "Et comme je ne veux pas manquer la 'Journée sa ma voiture' dimanche 1er octobre à Paris, je suis effectivement de retour", poursuit-il. Une occasion pour lui de "féliciter (s)on Anouchka".



"Anne Hidalogo va réaliser là ce que je n'avais jamais réussi à mettre en place. Vous vous rendez compte, un dimanche sans voiture ? Plus un seul vroum-vroum, plus un seul rohaam-rohaam, plus d'embouteillage", se réjouit-il. Il y aura "juste les courants d'air que feront les Parisiens à Vélib' !", ajoute l'ex-édile, toujours imité par l'humoriste.



"Si cela peut vous rassurer, je vais vous dire ce qui va vraiment se passer : dimanche, tout autour de Paris, ça va sacrément bouchonner. Et croyez-moi, les mordus du klaxon vont pouvoir s'en donner à cœur joie", prédit-il. "Ça sera la fête aux particules fines, et il y en a qui ne regretteront pas de rouler en Volkswagen !", conclut Bertrand Delanoë.