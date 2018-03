et Jade

publié le 30/08/2016 à 10:09

Arnaud Montebourg, l'ancien ministre du Redressement productif imité par Laurent Gerra, a bien voulu rester avec nous quelques minutes. "Monsieur Montebourg, vous avez confirmé ce matin votre candidature à l’élection présidentielle. Vous comptez vous y prendre comment pour cette campagne ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Comme d’habitude, je vais critiquer François Hollande", répond-il. "Ensuite, je vais critiquer Manuel Valls et Marisol Touraine". Pourquoi Marisol Touraine ? "Parce que c’est une femme et que je suis pour la parité homme-femme", affirme-t-il.



"Ensuite, je vais être en tête dans les sondages pour la primaire", avertit Arnaud Montebourg. "C’est vrai, un sondage secret commandé par le PS vous donne premier devant François Hollande à la primaire. Et après ?", demande Mademoiselle Jade. Réponse de l'intéressé : "Après, je vais faire 1% au premier tour de la présidentielle. Je vais, comme je l'ai dit, quitter Habitat. Je vais mettre l'Habitat sur l'oreille".

Jean-Claude Gaudin et la vente de l'OM

L'entrepreneur américain Frank McCourt s’apprête à racheter l’Olympique de Marseille. En tant que maire de la cité phocéenne, Jean-Claude Gaudin souhaite réagir. "Depuis le temps que vous autres, les Parisiens de la capitale, vous nous escagassez le pétadou et vous nous rompez les coucourdes avé votre Pé-esse-gé et votre Qatar, nous à Marseille, on se paie l’Amérique !", tonne l'édile, imité par l'humoriste.

Quand on lui fait remarquer que c'est l'inverse, que c'est un Américain qui se paie l’OM, il bondit : "Mais Bonne Mère ! Mais vous êtes toujours là à chercher l'espadrille oubliée dans la bouillabaisse ! Moi, je vous dis qu’à Marseille, c’est déjà l’Amérique ! On a les bandits avé des pétarades dans la rue comme à Chicago, et notre Canebière, avé les cagoles à tatouage sur les bourrelets, c’est l’Hollywood boulevard !"