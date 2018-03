publié le 29/11/2017 à 09:34

"Salut les bolosses ! Ca baigne ?" : c'est par ces paroles qu'Alain Juppé, imité par Laurent Gerra, fait son apparition ce vendredi 29 novembre. "Tiens, bonjour Alain Juppé ! J'imagine que vous étiez de passage chez nos camarades de Fun Radio ?", l'accueille Mademoiselle Jade. "Of course ! J'étais à Foune Radio chez mon frérot Bruno. Il déchire sa race avec tous ses potos à bonnets", confirme le maire de Bordeaux. "Vous êtes de plus en plus jeune, Alain Juppé. Justement, vous avez dit il y a quelques jours que la circulation dans votre ville de Bordeaux, c'était la galère", note son interlocutrice. "La lère-ga, ta raison, ma sœur ! Mais j'ai un plan contre les bouchons. Et vous le savez, à Bordeaux, on sait faire sauter les bouchons ! Lol, Mdr, Pé-ju premier sur la vanne, c'est le Juppé Comedy Club !", lâche-t-il.



Quand Mademoiselle Jade lui fait remarquer qu'il a récemment exposé un plan pour réduire les difficultés de circulation dans sa ville, Alain Juppé la reprend : "Sois pas has-been ! J'ai pas exposé un plan, j'ai posé un rap. Tu veux l'écouter, cousine ?". Et de poursuivre : "J'ai demandé à mon D-Jay préféré de m'accompagner. C'est D-Jay Dumbo". L'individu en question n'est autre que François Bayrou, lui aussi imité par l'humoriste.

Les deux hommes entonnent un rap. C'est Alain Juppé qui démarre :

"Circuler à Bordeaux

C'est la galère

En caisse ou à vélo

Et même en TER

Tu te retrouves le bec dans l'eau

Et t'es super vénère

Heureusement y'a Pé-Ju et Dumbo

Qui t'l'a feront pas à l’envers".

François Bayrou enchaîne :

"Et s'il le faut

Pour sortir des bouchons galères

J'agiterai mes oreilles de Dumbo

Et avec Alain, on ne touchera plus terre"