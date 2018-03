publié le 29/09/2016 à 08:59

C'est une des rares repenties de l'État islamique qui a décidé de témoigner pour alerter les jeunes femmes sur les mensonges et les crimes de l'organisation. Elle s'appelle Laura Passoni, elle est Belge et s'est convertie à 16 ans. Elle s'est radicalisée peu à peu au fil de ses relations amoureuses. Elle est devenue mère à 20 ans mais le père a refusé de reconnaître son fils et l'a abandonné : "J'étais vraiment très faible, j'ai fait une dépression", explique Laura. Une blessure qui se transformera en colère contre sa famille et aussi son pays : "Toutes ces blessures que j'avais, ils m'ont dit qu'en allant là-bas, je ne les aurai plus", confie-t-elle.



C'est sur Internet qu'elle va rencontrer ensuite un nouveau mari avec qui elle va rejoindre Daesh en Syrie. Laura Passoni s'imagine une vie islamique de rêve mais une fois sur place, elle découvre le vrai visage de l'État islamique : "Je pensais pouvoir aider le peuple syrien, être infirmière, être utile là-bas, pouvoir trouver un mari qui me soit fidèle. Je n'étais pas consciente que j'allais vivre sous les bombardements, dans la barbarie", explique la repentie. Elle poursuit au sujet des femmes que les hommes de Daesh traitent comme des "esclaves" : "On n'a pas le droit à la parole, ni le droit de sortir. On est juste là pour procréer et rien d'autre", détaille Laura qui dit avoir "rapidement ouvert les yeux sur les mensonges qu'on [lui] avait raconté".

Laura Passoni essaiera de s'enfuir à deux reprises, elle y parviendra 2015. Elle sera condamnée à trois ans de prison avec sursis en Belgique. Elle livre son témoignage dans un livre, Au coeur de Daesh, publié aux éditions de la Boîte à Pandore.

Aujourd'hui, Laura Passoni dit "se reconstruire", avoir "retrouvé un Islam apaisé, normal, que tout le monde pratique". Elle souhaite avant tout transmettre son message aux jeunes filles tentées de rejoindre l'organisation mortifère : "Aux filles qui veulent partir, je veux leur dire qu'elles ne fassent pas la même erreur que moi. Il y en a beaucoup qui sont là-bas, qui veulent revenir mais qui n'y arrivent pas". Laura reconnaît avoir fait une erreur mais elle invoque "le droit à une deuxième chance".

Au coeur de Daesh (La Boîte à Pandore)