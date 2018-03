publié le 27/10/2016 à 10:35

Huit élus des communes landaises de Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saint-Jean-de-Marsacq et Saint-Martin-de-Hinx ont pris leur plume pour faire part de leurs "inquiétudes" et de leurs "réclamations" au préfet des Landes. Ces élus municipaux souhaitent interpellés les pouvoirs publics à propos des résultats d'une étude faisant apparaître des taux anormalement élevés de pesticides dans l'eau potable distribuée dans plusieurs communes du Syndicat intercommunal de la Basse vallée de l'Adour (Sibva).



Selon les analyses qu'a révélées le quotidien Sud Ouest, un taux élevé de pesticides serait présente dans l’eau courante distribuée dans une large partie du département des Landes. Dans une lettre de sept pages, les huit élus indignés demandent au préfet de mesures prévues par la loi, et si nécessaire d'interrompre la distribution des eaux non conformes, pour protéger la santé des personnes.

Ils pointent également l'épandage de produits phytosanitaires dans les périmètres de protection des captages d'eau potable concernés comme l'origine probable de cette pollution.