Après plusieurs jours de bras de fer entre les éleveurs et la société Lactalis, un accord a enfin été trouvé sur le prix du lait. Mardi 30 août, les producteurs ont fait céder le géant laitier qui a accepté d'acheter la denrée à 280 euros la tonne en août. Un tarif qui augmentera de 5 euros tous les mois pour parvenir à 300 euros en décembre 2016. Le prix d'achat de Lactalis était de 256,90 euros en juillet, l'un des prix les plus bas du marché. La FNSEA a appelé ses militants à cesser les actions.



En ce début d'année, le monde agricole possède un autre motif de satisfaction. Le 1er mars, l'entreprise de distribution Lidl avait lancé une opération visant à aider financièrement les agriculteurs. Le concept est simple : pour chaque bouteille de lait vendue, 3 centimes d'euros étaient assignés à une cagnotte. Or Lidl vend près de 250 millions de litres de lait par an. Résultat 6 mois plus tard : la tirelire contenait 4 millions d'euros.

"C'était pour faire passer un message", explique Michel Berio, gérant achat chez Lidl France. "Si Lidl, avec ses points de part de marché, parvient à récolter 4 millions d'euros en 6 mois, imaginez ce qu'il se passerait si toute la distribution s'y mettait", analyse-t-il, estimant que 100 millions d'euros pourraient être engrangés, soit un réel coup de pouce à l'agriculture.

Conscient de ne pas pouvoir sauver le monde agricole avec cette somme, l'entreprise s'est concertée avec les syndicats pour trouver la solution la plus satisfaisante. Après s'être tournée vers la mutuelle sociale agricole, Lidl définit actuellement une liste des 2.000 agriculteurs se trouvant dans une situation critique. Elle versera 2.000 euros à ces derniers. Un coup de pouce non négligeable.