La véritable histoire de Mata Hari

publié le 30/05/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel







Ce soir, une émission consacrée à une des femmes les plus célèbres du XXème siècle… un personnage mythique dont le nom est passé dans le langage courant pour désigner une femme intrigante, mystérieuse, prête à tout pour séduire les hommes riches et puissants par n’importe quel moyen : Mata Hari. Qui était vraiment Mata Hari ? Une espionne de haut vol, à la solde de l’Allemagne, comme l’a considéré le tribunal militaire qui l’a condamné à mort et fait exécuter pour haute trahison, le 15 octobre 1917 ? Ou une danseuse mythomane piégée par ses propres mensonges et par son attirance pour les beaux militaires ?

Mata Hari, la dernière danse de l'espionne





Les-salopes-de-l-histoire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Philippe Collas, auteur de « Mata Hari, la dernière danse de l’espionne » paru chez French Pulp en juin 2017. Il est l’arrière-petit-fils de Pierre Bouchardon qui instruisit tous les grands procès des deux grandes Guerres Mondiales dont celui de Mata Hari, Agnès Grossmann, auteure du livre"Les salopes de l’histoire – de Messaline à Mata Hari " paru chez Acropole éditions, juin 2016.