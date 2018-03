La vengeance est-elle utile ?

publié le 30/06/2016 à 07:00

Que l'on passe à l'action ou non, l'envie de vengeance se fait bien souvent ressentir après une trahison. Si certains voient là un moyen de se faire justice et de restaurer leur ego, d'autres en font leur cheval de bataille et ne vivent plus que pour ce désir qui les consume. La vengeance est-elle thérapeutique et réellement libératrice ? Qu'est-ce qui pousse certains d’entre nous à franchir le cap ? La vengeance ne risque-t-elle pas de se retourner contre celui ou celle qui cherchait réparation ?

Nos invités

Hélène Fresnel, journaliste à Psychologies Magazine

Psychologie Magazine, Juillet 2016

Gérard Bonnet, psychanalyste

