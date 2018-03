La tuerie de polytechnique

publié le 31/05/2016 à 11:16

Une émission consacrée au décryptage d’un fait divers dramatique, un véritable carnage, qui s’est déroulé au Canada il y a 25 ans ! 14 étudiantes canadienne assassinées, de nombreuses autres blessées...



L’affaire remonte au 6 décembre 1989. Ce jour-là, un jeune homme âgé de 25 ans, vêtu d’une parka, et portant un gros sac de sport, pénètre dans l’Institut polytechnique de Montréal, où sont formés les meilleurs ingénieurs du pays... Il entre dans une salle de classe au deuxième étage du bâtiment.



De son sac, il sort un fusil de gros calibre, et commence à tirer systématiquement, sur les filles, exclusivement, en épargnant les garçons présents. Le massacre va durer une demi-heure. Le bilan, on vient de le rappeler est terrible : 14 étudiantes tuées sur le coup. De nombreuses autres blessées. Au moment où la police investit l’école, le jeune homme retourne son arme contre lui et se tire une balle en pleine tête ! Ce qui est exceptionnel dans cette terrible histoire, c’est le mobile du tueur : dans une lettre retrouvée sur lui, il explique sa haine des femmes, qui, dit-il, lui ont gâché la vie.

Les lettres de Lépine

Avant de se suicider, Marc Lépine a écrit une lettre, et une annexe de cette lettre, pour expliquer son geste. Ces écrits ont longtemps été tenus secrets, pour ne pas faire de publicité à ce tueur, alors que déjà certains mouvements masculinistes le désignaient en héros...



La lettre sera finalement publiée par Francine Pelletier, éditorialiste dans le journal La Presse. Ecrivaine et féministe, son nom apparaissait dans l'annexe de Marc Lépine : une liste de 19 noms de femmes qu'il aurait voulu éliminer s'il en avait le temps. Pour Francine Pelletier, il était important que les gens connaissent les motivations politiques de Marc Lépine, basées sur une véritable haine du genre féminin. Voici un extrait de cette lettre :

Le féministes ont toujours le talent de me faire enrager. Elle veulent garder leurs avantages de femmes tout en prenant aussi ceux des hommes. Marc Lépine Partager la citation





Elise Fontenaille-N'Diaye, écrivain. Auteure du livre L’homme qui haissait les femmes (Ed Grasset – 2011)



