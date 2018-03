La troublante histoire du clan Le Pen et du domaine de Montretout

publié le 31/01/2017 à 20:55

Montretout, le domaine des Le Pen. Le lieu fascine autant qu'il effraie. Olivier Beaumont publie Dans l'enfer de Montretout, chez Flammarion une enquête passionnante pour comprendre cette famille, son ascension et les trahisons. L'écrivain s'est plongé dans ce huis clos incontournable pour comprendre la dynastie qui règne sur l'extrême droite française depuis 40 ans.



Pour comprendre la rupture entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, le domaine familial est en quelque sorte la clé, explique Olivier Beaumont. "Montretout est un personnage central du FN et des Le Pen. On ne peut pas comprendre la psychologie des personnages sans savoir ce qu'est la maison de Montretout", explique Olivier Beaumont. L'écrivain a notamment rencontré la fille ainée du clan Marie-Caroline Le Pen, fâchée avec son père depuis 20 ans. L'auteur revient également sur la troublante acquisition du domaine en 1976.

"Nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire. Jean-Marie Le Pen et son épouse Pierrette se lient d'amitié avec Hubert Lambert, héritier du domaine, il décède en 1976 en léguant Montretout au leader du FN. Un lègue qui a toujours été contesté par la famille Lambert", rembobine Olivier Beaumont.

Après l'explosion de leur maison dans un attentat en 1976, les Le Pen vont alors s'installer dans cet immense domaine de Saint-Cloud qui "sent la mort" comme l'explique Marie-Caroline Le Pen à l'écrivain. "Alors que le clan Le Pen y emménage, il règne encore une odeur pestilentielle dans ce château sombre et lugubre". Hubert Lambert est, en effet, décédé dans la chambre qu'occuperont le couple Le Pen.