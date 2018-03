publié le 26/05/2017 à 20:08

Il ne faudra bientôt plus dire "TGV" mais "inOui". La SNCF va changer le nom commercial de ses trains à grande vitesse, selon une information révélée vendredi 26 mai par Le Parisien puis confirmée par la SNCF dans un second temps. Cette nouvelle dénomination devrait faire son apparition dans le courant de l'été, sans doute à partir du 2 juillet. Cela concerne uniquement les TGV classiques et non pas l'offre à bas prix Ouigo, qui conserve sa propre identité.



Les seize premières rames rebaptisées devraient d'abord rouler sur la ligne Paris-Bordeaux. Ce sont ensuite les axes reliant la capitale à Lyon et Strasbourg qui en bénéficieront. À la fin de l'année 2017, 30% des futurs ex-TGV devraient être estampillés "inOui", selon l'objectif chiffré communiqué par la compagnie au quotidien. Au total, mettre à jour l'ensemble du parc devrait prendre trente mois.

Les trois lettres "TGV" ne devraient pas totalement disparaître, car la SNCF assure qu'il n'est "pas question" qu'elles soient "effacées des rames", compte tenu de leur appartenance au "patrimoine des Français". Entré en service sur les voies de l'Hexagone en septembre 1981, le TGV constitue un véritable fleuron de l'industrie française malgré une utilisation parfois remise en question.

Voyages-sncf.com change aussi

Aucune information n'a pour l'instant filtré sur le coût de cette refonte d'image de marque. Il apparaît cependant que les TGV bénéficieront d'un lifting au moment de leur passage en inOui. Un investissement de 300 millions d'euros est prévu pour que les passagers aient accès au wifi à bord. "On veut donner un nom pour que les gens voient que ça bouge, que ça se transforme", a détaillé à l'AFP la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard, qui parle d'une "transformation vers le service". Guillaume Pepy, président de la SNCF, précise de son côté que cette montée en gamme se fera "sans augmentation de prix".



En optant pour inOui, à l'aube de l'ouverture en 2020 du secteur ferroviaire à la concurrence, la SNCF poursuit le rafraîchissement et l'harmonisation de son offre commerciale qui s'appuie sur la marque Oui. En 2013, l'entreprise publique avait choisi le nom Ouigo pour ses TGV low-cost. Elle possède également les Ouibus, pour les transports en autocar, mais aussi OuiCar pour les locations de voitures entre particuliers. Dans le futur, ce sont l'ensemble des services de la SNCF qui seront déclinés ainsi. Le site voyages-sncf.com, sur lequel les voyageurs peuvent acheter leurs billets de train, s'appellera en novembre prochain oui.sncf.