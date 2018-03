La revue de presse de Tanguy Pastureau du 29 avril 2016

publié le 30/04/2016 à 11:13

Paris Match a suivi cette semaine le couple Montebourg-Filippetti. Les ex-ministres se sont rencontrés quand ils étaient au gouvernement, ils ont fait fi du proverbe "no zob in job", et excités par Hollande, qui mouillé ressemble à un canard vibrant, se sont accouplés. Hollande a permis aux gays de s’unir et à des hétéros de faire des bébés, ça a moins été un président de la République qu’une marieuse.



Oui, Nono et Aurélie ont eu une fille, appelée Jeanne, bébé certifié Made in France, s’ils avaient été à l’étranger, ils l’auraient fait dans le jardin de l’ambassade. Et, on le voit en photo, Jeanne a eu droit à un baptême républicain, c’est la même chose qu’à l’église mais sans eau, version dite de Johnny Hallyday.

Les Montebourg et les Filippetti sont donc alignés devant l’hôtel de ville, à 7 mois la petite est déjà en train de poireauter en mairie, l’horreur. Filippetti, en robe toute blanche, a dans les bras le bébé, en blanc aussi, un seul rejet de petit pot carotte-poulet et la journée est foutue pour les deux.