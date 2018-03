La revue de presse de Tanguy Pastureau du 27 mai 2016

publié le 27/05/2016 à 20:25

Gala continue cette semaine son album photo du Festival de Cannes, parce qu’après Cannes, l’actu des stars retombe comme un vieux soufflé qui sent l’emmental froid, à part Belmondo en train de pioncer à Roland-Garros avec son chien qui a les poils qui collent, il n’y a rien à se mettre sous la quenotte.



Gala publie donc un album souvenir des soirées pince-fesses de Cannes, comme celle du joaillier Chopard, où on a vu Diana Ross après sa 30ème chirurgie, elle a plus été tirée qu’un élastique de culotte par Michel Sapin. Il y avait aussi Kate Moss, la top-model à 5g, et Lottie Moss, sœur de Kate, les Moss viennent en famille, ce sont les gitans de la jet-set, seul leur frère Cal n’était pas là, Cal Moss.



À la soirée de François-Henri Pinault, tout le gratin était présent, sauf Benoit Poelvoorde, puisqu’on avait peur qu’il essaie de boire Pinault. On y a vu Vanessa Paradis et sa sœur, Alysson Paradis, 2 paradis, pour les musulmans, ça équivaut à 144 vierges. Et on a vu Susan Sarandon et Geena Davis, Thelma et Louise, qui n’ont pas vieilli, surtout Thelma, qui s’est fait remplir les ridules, elle a dû passer juste avant chez Carglass.