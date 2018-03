La réalité virtuelle et l'e-sport à l'honneur de la Paris Games Week

publié le 26/10/2016 à 23:56

Chaque année, c'est le salon que les gameurs français attendent avec impatience. Le 27 octobre s'ouvre la Paris Games Week, porte de Versailles à Paris. Pendant une semaine, certains chanceux vont pouvoir tester les nouveautés aussi bien en matière de jeux vidéos qu'en console. Il faut savoir qu'en France, un Français sur deux joue régulièrement aux jeux vidéos. En 2015, le salon avait rassemblé quelque 300.000 visiteurs. Et entre réalité virtuelle et e-sport, il y aura de quoi intéresser tout le monde.



"C'est une culture du divertissement populaire aujourd'hui, on peut parler de culture du jeu vidéo, de game culture", explique Jean-Claude Ghinozzi, l'organisateur de la Paris Games Week. "On a 70 % des Français qui joue de temps en temps (...) et en dessous de 24 ans c'est presque tout le monde qui joue". Smartphone, tablette, console, ordinateur portable... "on joue de différentes façons".

Cette année, le e-sport est à la fête puisqu'un hall entier lui est dédié. En France, le phénomène se développe massivement depuis deux ans, précise Jean-Claude Ghinozzi, même si la tendance existe depuis une dizaine d'années. "On a les mêmes codes que le sport, avec des joueurs amateurs ou professionnels qui s'affrontent, mais au centre il y a un jeu vidéo", explique-t-il. Le PSG a même annoncé la création d'une équipe d'e-sport afin de représenter dans le milieu le célèbre maillot parisien.