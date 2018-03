publié le 27/10/2016 à 09:47

La Poste accepte de suspendre ses projets de réorganisation du courrier

La Poste, mise en cause après plusieurs cas médiatisés de souffrance au travail dont des suicides, a accepté de suspendre provisoirement ses projets de réorganisation des métiers du courrier, lors d'une première réunion de négociations mercredi sur le métier de facteur.



"Cette suspension, réclamée à l'unanimité par les organisations syndicales, doit durer jusqu'au 14 décembre", date de fin envisagée des négociations sur les conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants, ont précisé CGT, FO et Unsa, à l'issue de cette réunion.

La direction a confirmé, dans un communiqué, cette suspension, "le temps des négociations" dont un calendrier a été fixé jusqu'à mi-décembre.

Elle assure que "tous les thèmes évoqués" lors de la réunion de mercredi seront traités, citant notamment "la gestion du temps de travail des facteurs", "les rythmes et charges de travail", les "évolutions des organisations de travail", les "remplacements", "l'amélioration des conditions de travail".



"Nous avons obtenu que la question de l'emploi soit une priorité dans ces négociations et ça c'est très important", a déclaré Valérie Mannevy (CGT-Fapt, 1e force syndicale), saluant l'"unité syndicale" qui "a permis de peser".



La direction, représentée par le directeur général de la branche courrier-colis, Philippe Dorge, et la directrice des ressources humaines du groupe, Sylvie François, a également accepté l'ouverture de négociations sur les conditions de travail des conseillers financiers.



Les négociations s'ouvriront "dès novembre" et porteront "sur les conditions de travail dans les plateformes industrielles ainsi que dans le réseau des bureaux de postes et dans les services financiers, dès 2017", a précisé Philippe Charry (CFDT).



Cette première réunion de négociations sur les conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants, avait été avancée après la médiatisation, au cours des dernières semaines, de plusieurs cas de suicides, d'accidents du travail, et de témoignages sur "le mal-être" des postiers et la dégradation de leurs conditions de travail.



Face à la baisse des volumes du courrier (30% de 2008 à 2015), la Poste a réorganisé ses services, avec, en parallèle, une baisse des effectifs très importante (3.000 à 5.000 postes en moins par an rien que pour les facteurs depuis 2005), qui, selon les syndicats, ne suffit plus à assurer la charge de travail et génère une dégradation très importante des conditions de travail et de santé des agents.



Quatre scénarios pour tester le revenu de base : le département de la Gironde a lancé une simulation pour "mesurer les implications" et définir les "conditions d'expérimentation" d'un tel dispositif.



Une mission d'information du Sénat a proposé mercredi que différentes modalités d'un revenu de base ou revenu universel soient expérimentées rapidement "dans des territoires volontaires", alors que le concept du revenu de base divise et resurgit régulièrement dans le débat politique.



Le Conseil départemental de la Gironde, présidé par Jean-Luc Gleyze (PS), a devancé ces préconisations en lançant fin septembre une simulation de plusieurs mois : "Plusieurs hypothèses sont simulées à l'échelle départementale, en faisant varier différents paramètres: montant du revenu, catégories de publics, etc.", précise le département.



L'objectif est notamment d'évaluer "les impacts humains et territoriaux", les "conditions de financement", "le comportement des bénéficiaires".



Cette simulation s'appuie sur quatre scénarios : une fusion de plusieurs aides sociales, une fusion de dix minimas sociaux, un revenu de base universel et inconditionnel de 750 euros et un revenu de base universel et inconditionnel de 1.000 euros.



La simulation devrait se conclure au premier trimestre 2017. Des "préconisations politiques, financières, réglementaires et opérationnelles" seront émises à l'issue de la simulation.





