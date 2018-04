La plus haute tour d'affaires de France verra le jour à La Défense en 2022

publié le 13/04/2018 à 16:57

Feu vert pour le projet du plus haut bureau d'affaires de France. L'entreprise pétrolière Total dominera bientôt le quartier de La Défense avec une nouvelle tour qui abritera son siège social.



"The Link", haute de 244 mètres et composée de 52 étages, trouvera sa place parmi les autres gratte-ciels avoisinants, en 2022. Pourtant, les négociations autour de sa construction n'ont pas été simples. L'État et les élus locaux y étaient opposés : le projet était bloqué depuis janvier par le préfet d'Île-de-France, Michel Cadot.

Celui-ci craignait que sa construction ne provoque une trop grande concentration de travailleurs dans ce seul et même quartier. Un accord a été trouvé pour que les lignes de métro et l'aménagement urbain comblent cet afflux de fréquentation.