La planète Terre entrerait dans l'ère de l'Anthropocène

publié le 31/08/2016 à 14:39

L'action de l'Homme est désormais visible dans les sols et sous-sols de la planète, affirme le groupe de travail sur l'Anthropocène, qui signifie littéralement "l'âge de l'Homme". Ce groupe de scientifiques a présenté lundi 29 août ses conclusions, devant le Congrès géologique international réuni en Afrique du Sud.



Des traces de l'Homme seront observables dans les couches terrestres pendant des millénaires. Entre autres, on peut y trouver des matières plastiques, de l'aluminium et des particules de béton. Mais l'activité de l'Homme ne sera pas que visible à ce niveau-là et se ressent aussi dans le changement important du climat et la variation du niveau de la mer. Les explosions nucléaires ont aussi laissé des traces, et les invasions d'espèces dans le monde ont atteint un niveau sans précédent, notamment favorisées par le transport humain.

"L'Homme est devenu une force telle qu'il modifie la planète", déclare Catherine Jeandel, directrice de recherche CNRS au Laboratoire d'études en Géophysique et Océanographie Spatiales, et membre de ce groupe d'études. "C'est inquiétant", pointe-t-elle. "L'âge de l'Homme" va succéder à l'Holocène (la dernière période interglaciaire), qui avait commencé il y a près de 10.000 ans, avec la fonte des derniers glaciers.