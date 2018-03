La plage : "Un lieu où chacun trouve son rôle", analyse un anthropologue

publié le 30/07/2017 à 19:32

"Nous avons perdu de vue ce que la plage a d'original". L'anthropologue Jean-Didier Urbain a étudié précisément le comportement des gens sur la plage. "Ce n'est pas très courant que 30 à 35 millions d'individus s’agglutinent entre juillet et août sur 4% du territoire", a-t-il expliqué au micro de RTL.



De par ses recherches, Jean-Didier Urbain a analysé que les individus se rassemblent sur les plages pour y "jouer des rôles" : "Tous ces gens sont rassemblés dans un même huis clos pour y jouer des rôles qui sont des rôles du bonheur : la joie d'être père, la joie d'être mère, la joie d'être beau, celle d'être nu, explique-t-il. On est dans un monde qui est fait par définition pour être heureux et montrer qu'on l'est (...), ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est factice". Pour lui, les comportements observés font que l'on peut parler d'un petit théâtre, d'une comédie... "Ce que je veux dire par comédie, c'est que c'est un lieu où chacun trouve son rôle, à sa mesure et selon ses désirs", détaille l'anthropologue.

Jean-Didier Urbain l'assure, la plage n'est pas un espace aussi inorganisée que l'on pourrait le croire. "Chacun définit son territoire, j'ai longuement décrit ce rituel de l'installation des familles sur la plage : l'installation autour du parasol planté par le père, deux sièges face à la mer comme pour regarder la télévision... La maison est en quelque sorte reconstituée, la tribu peut s'installer, à distance respectable de la voisine avec laquelle on va nouer des liens. C'est un espace extrêmement structuré".