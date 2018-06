La patronne de la SPA Natacha Harry annonce sa démission

publié le 17/06/2018 à 00:58

La présidente de la SPA, Natacha Harry, annonce dans le JDD de ce dimanche 17 juin qu'elle a "décidé de démissionner" du poste qu'elle occupe à titre bénévole depuis 2013. Elle précise qu'elle présentera sa démission le 23 juin lors de l'assemblée générale de l'association, se disant visée par de "violentes attaques" dans une interview au journal dominical.



"Je fais ce choix d'abord pour protéger l'association des violentes attaques dont je fais l'objet", déclare Natacha Harry, dont la démission prendra effet le 16 juillet. "Une poignée de personnes mènent depuis quelques semaines une campagne insensée à mon encontre qui est de nature à fragiliser la SPA. Il est responsable, je crois, de me mettre en retrait de cette maison où je me suis investie bénévolement depuis 2013", explique-t-elle.

Une décision qui vient également d'une saturation personnelle face aux attaques. "La seconde raison est plus personnelle. Je suis lasse de ces attaques ignobles et mensongères et je veux désormais m'en préserver", ajoute la présidente d'une association dans la tourmente depuis plusieurs mois. Elle revient sur le licenciement de plusieurs responsables, notamment des directeurs général, administratif et financier, décidé en début d'année.

Pas liée au contrôle de l'Agence française anticorruption

"Ces personnes ont adopté des attitudes incompatibles avec leurs fonctions et l'éthique de la SPA. Elles ont fait preuve d'un intolérable irrespect envers des donateurs, des salariés, des bénévoles et moi-même. Leur licenciement a été décidé à l'unanimité en conseil d'administration", affirme-t-elle, précisant que des recrutements sont en cours. Joël Pain, l'ex-directeur général de la SPA, avait affirmé en mars que les accusations portées à son encontre par l'association pour justifier son départ étaient "diffamatoires".



Journaliste, productrice de télévision, Natacha Harry préside à titre bénévole depuis 2013 la SPA. Elle assure que sa décision n'est pas liée au contrôle en cours de l'Agence française anticorruption. "Ces contrôles sont classiques et normaux pour une grande association reconnue d'utilité publique avec 650 salariés et un budget de fonctionnement de 67 millions d'euros. Ils nous permettent aussi de progresser", déclare-t-elle au JDD.

Plus ancienne association de protection animale en France

Natacha Harry affirme notamment que sous sa présidence, l'association a réalisé près de 50.000 adoptions d'animaux de plus que lors des cinq années précédentes. La SPA n'en est pas à sa première crise. Elle avait été fortement critiquée par la Cour des comptes en 2002, puis en 2009 avait été placée sous administration judiciaire pendant plus de trois ans (novembre 2009-juin 2013).



En mars 2017, la Cour des comptes avait jugé le contrôle interne des dépenses encore insuffisant. Plus ancienne association de protection animale en France, créée en 1845, la SPA accueille chaque année dans ses refuges plus de 45.000 animaux maltraités ou abandonnés.