La Nuit de l'eau, une opération dans l'eau et pour l'eau

publié le 17/03/2018 à 09:06

Une "Nuit de l'eau" pour permettre aux Haïtiens d'accéder plus facilement à l'eau potable. Depuis quatre ans, le nageur Camille Lacourt parraine l'opération conduite par l'Unicef et la Fédération française de natation. Créée en 2008, elle consiste à reverser la recette de 220 piscines à destination du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et ainsi modifier, petit à petit, l'accès à l'or bleu en Haïti.



L'édition 2018 se déroule ce samedi 17 mars, en nocturne, dans quelque 220 piscines de France. Celles-ci organisent pour l'occasion des activités ludiques visant à sensibiliser petits et grands à la préciosité de l'eau.

"C'est une opération qui me plaît beaucoup parce que c'est l'eau, c'est la Fédération française de natation et l'Unicef, c'est quelque chose qui me ressemble, explique Camille Lacourt au micro de RTL ce samedi 17 mars. J'adore prendre de mon temps pour essayer d'aider les gens (...) et je pense que c'est quelque chose de sympa d'amener les gens à la piscine et que tous ces euros soient reversés pour la bonne cause", poursuit-il.



36% des Haïtiens n'ont pas accès à l'eau potable

Le nageur, qui a participé à l'opération au Togo deux années durant puis en Haïti en 2017 déjà, a fait le déplacement en Haïti ce mois de février. "Je pense qu'on ne s'en rend pas vraiment compte quand on est ici. En Haïti c'est 36% de la population qui n'ont pas accès à l'eau potable, rappelle Camille Lacourt. Il y a des puits d'eau qui ne sont pas potables et il y a des gens de l'Unicef ou de différentes associations qui versent un peu de chlore dans les seaux d'eau. Ce sont des enfants de 8 à 15 ans qui viennent la chercher."



Pour témoigner de sa solidarité, "on peut aller dans une piscine, aller s'amuser avec les enfants nous qui avons la chance de pouvoir profiter de ces infrastructures", invite le nageur. "En plus cela aidera des enfants, peut-être à faire moins de marche avec des seaux d'eau de 20 kilos sur la tête, et peut-être avoir l'eau potable un jour chez eux." Camille Lacourt participe à la nuit de l'eau à Vanves, dans les Hauts-de-Seine, ce samedi 17 mars.