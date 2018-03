La nounou assassinée

et Charlotte Meritan

publié le 29/06/2016 à 12:40

L'édito de Jacques Pradel



A la Une de l’heure du crime, en partenariat avec le journal Ouest-France, nous revenons sur le procès d’un homme accusé d’avoir assassiné la nounou de son fils, qu’il soupçonnait de mauvais traitement.

En avril 2011, Olivier Lebrun et son épouse confient la garde de leur dernier né, le petit Nino, âgé de 6 mois, à une assistante maternelle, Nelly Le Bouard, qui habite dans la même rue du village de Savennières, situé à une vingtaine de kilomètres d’Angers.

Très vite, le comportement du nourrisson alerte les parents. Il pleure sans arrêt, il est victime de vomissements… A l’hôpital, les médecins identifient le syndrome du bébé secoué. Ils alertent les autorités. Soupçonnés de mauvais traitements, les parents sont mis en garde à vue. Ils accusent Nelly, ou son compagnon d’avoir violenté le bébé.



L’enquête débouche sur un non-lieu. Tout le monde est mis hors de cause. Entre temps, le petit Nino est atteint d’une cécité totale. On ne saura jamais ce qui s’est passé…



Au matin du 16 avril 2013, un père qui vient déposer son enfant chez la nounou, découvre son corps lardé de coup de couteaux. Olivier Lebrun avoue rapidement être l’auteur de cet assassinat par vengeance.



Vendredi 17 juin dernier il a été condamné à 25 ans de réclusion par la cour d’assises d’Angers. Il a fait appel et il y aura donc un nouveau procès. Nous revenons sur l’ensemble de l’affaire avec mes invités.

Olivier Lebrun condamné pour l'assassinat d'une nourrice

Le 16 avril 2013 à Savennières, dans le Maine-et-Loire, Nelly Le Bouard, une assistante maternelle de 51 ans est retrouvée morte poignardée chez elle. C'est un père qui venait déposer son enfant qui a fait la terrible découverte.



Très rapidement, un couple est mis en garde à vue. Ces parents d'un petit garçon handicapé avait un contentieux avec la victime : ils accusaient la jeune femme d'avoir secoué leur bébé quand elle le gardait, en 2011. Des violences qui avaient provoqué une cécité presque complète de l'enfant. Il n'avait cependant jamais été prouvé que la nounou était coupable. Le couple avait lui-même été soupçonné de ces maltraitances.



Les premiers éléments de l'enquête accablent le couple : de grandes quantités de sang sont retrouvées à son domicile, et le père, Olivier Lebrun, présente plusieurs blessures.



Après deux jours de garde à vue, Olivier Lebrun avoue le meurtre de l'assistante maternelle. Il explique être entré chez elle et lui avoir asséné une vingtaine de coups de couteau.



Il est immédiatement mis en examen et incarcéré. Il a été condamné vendredi 17 juin à 25 ans de prison pour assassinat par la cour d'assises du Maine-et-Loire. Sa femme Sophie, 35 ans, accusée du délit de non-empêchement de crime, a été condamnée à 18 mois d’emprisonnement entièrement assortis du sursis.



Une émission réalisée en partenariat avec le journal Ouest France.

Nos invités

Josué Jean-Bart, journaliste à Ouest France ; Me Pascal Rouiller, avocat au barreau d’Angers. Avocat des parents de Nelly Le Bouard ; Me Mathias Jarry, avocat au barreau d’Angers. Avocat d’Olivier Lebrun ; Me Isabelle Oger-Ombredane, avocate au barreau d’Angers. Avocate du conjoint de Nelly Le Bouard.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.