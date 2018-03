"La non-violence reste un précepte très pertinent", affirme Arun Gandhi

publié le 29/01/2018 à 19:49

Le 30 janvier 1948, Gandhi était assassiné par un fondamentaliste hindou. À l'occasion des 70 ans de sa mort parait en France Le Pouvoir de la colère (Ed. Marabout) écrit par son petit-fils Arun Gandhi, qui a vécu deux ans avec lui. Pour lui, les préceptes de non-violence prônés par Gandhi sont toujours d'actualité.



"Aujourd'hui, nous voyions tellement de violence partout dans le monde qu'il est venu le temps de repenser à la non-violence pour canaliser la colère", explique au micro de RTL Arun Gandhi, âgé de 83 ans.

Utilisez la colère à bon escient, n'ayez pas peur de prendre la parole, sachez apprécier la solitude, l'humilité est une force... Ces préceptes peuvent paraître naïfs dans un monde aussi violent que celui dans lequel nous vivons actuellement, mais Arun Gandhi estime au contraire que ce sont des valeurs importantes.

"Ce n'est pas naïf, c'est au contraire quelque chose de très pertinent qu'il faut continuer d'entretenir", juge celui qui toute sa vie a tenté de mettre les principes de son grand-père en pratique.



C'est à l'âge de 12 ans qu'Arun, enfant difficile, rencontre le Mahatma lorsque ses parents l'envoient dans son ashram. "J'avais en moi beaucoup de colère et il m'a enseigné les façons de canaliser cette colère et en faire une énergie positive et consacrer ma vie à amener le changement nécessaire afin que les gens puissent se respecter et vivre en harmonie", se souvient-il. "Cette expérience a changé ma vie", résume Arun Gandhi.