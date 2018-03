publié le 31/05/2016 à 23:20

Anne Hidalgo a annoncé son intention de créer rapidement un camp humanitaire de réfugiés à Paris mardi 31 mai, avec l'aide des associations, pour offrir "un accueil de jour" mais aussi "l'hébergement de personnes qui arrivent démunies" dans la capitale. La Ville est en train "d'expertiser différents sites pour voir dans quels délais, le plus tôt possible, nous pourrons envisager de les mettre à disposition" de l'État, a ajouté la maire de Paris lors d'une conférence de presse.



"9.000 personnes ont été pris charge depuis mai 2015", explique Dominique Versini, adjointe à la solidarité de la Mairie de Paris et cofondatrice du Samu social. “Nous avons pris cette décision ces derniers jours”, poursuit-elle, en expliquant que la Maire de Paris a "pris cette décision ces derniers jours". Cette solution d’accueil devrait être destinée à 700 et 800 personnes dans le campement d’Eole dans le 18e.

Si "les réfugiés relèvent de la compétence de l’état", rappelle l’adjointe d’Anne Hidalgo, "la maire de paris a décidé de prendre ses responsabilités". Alors qu’un site est encore en cours d’étude dans le nord de Paris, la mairie de Paris a notamment échangé avec la commune de Grande-Synthe qui a installé un camp d’accueil similaire.