La guerre des droites peut-elle être fatale ?

publié le 29/08/2016 à 21:39

La rentrée est plus qu’agitée à droite, à trois mois de la primaire Les Républicains. Après avoir essuyé les foudres de son ancien Premier ministre François Fillon, qui avait pointé à demi-mot les démêlés judiciaires de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy a choisi de se placer au-dessus de cette polémique, tout en rappelant la relation hiérarchique qui existait auparavant entre lui et son ancien Premier ministre. "Je ne me donnerai pas le ridicule d'attaquer de lui avec qui j'ai travaillé pendant cinq ans", a lâché Nicolas Sarkozy sur RTL. De son côté, Alain Juppé a profité de l’occasion pour prendre de la distance avec la mêlée et se fendre d’une remarque assassine : "l’autorité, ce n’est pas l’agitation".



"Chaque candidat va se définir par rapport à l’autre pour le tuer quitte à jouer à contre-rôle par rapport à sa supposée image", analyse l’écrivain Denis Tillinac. Une position que ne partage pas Nicolas Domenach pour qui deux lignes politiques sont en train de se démarquer chez Les Républicains : l’identité heureuse qu’affectionne Alain Juppé et "l’identité identitaire" pour laquelle surenchérissent Nicolas Sarkozy, François Fillon et Bruno Le Maire

"Il me semble que ce n’est pas extrêmement surprenant, car il y a une opinion défavorable au sortant, parallèlement à une mécanisme électorale qui leur est favorable", explique Bruno Patino, "maintenant, c’est un jeu d’élimination" avec l'élection primaire du mois de novembre. "Il va être difficile à la droite d’égaler le chaos auquel on assiste à gauche", avance Élisabeth Lévy de son côté.



On refait le monde avec :

- Élisabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur

- Denis Tillinac, ancien journaliste et écrivain

- Nicolas Domenach, chroniqueur politique pour Challenges

- Bruno Patino, directeur éditorial d’Arte