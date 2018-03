La fusion des régions, une réelle source d'économies

publié le 31/05/2017 à 13:28

C'était l'un des grands chantiers du quinquennat de François Hollande. La réforme territoriale, qui a fait passer le nombre de régions de 22 à 13 n'avait qu'un seul but : faire des économies. Un an et demi après l'apparition des Hauts-de-France, de l'Occitanie, ou encore de la Nouvelle Aquitaine, la promesse a-t-elle été tenue ? Le bilan a été fait à l'occasion de la rencontre entre Emmanuel Macron et les présidents de régions.



"La fusion des régions permet déjà de faire des économies", affirme le président LR de l'association Régions de France Philippe Richert. Et les chiffres l'attestent. Les régions dépensent moins qu'avant, et cela s'observe notamment sur les trains régionaux. Il faut rappeler que le prix du billet ne couvre qu'1/4 seulement des dépenses. Le reste est payé par la région. Mais comme le contrat négocié avec la SNCF couvre désormais un territoire bien plus vaste, les grandes régions ont aujourd'hui plus de poids pour négocier de meilleurs tarifs. Par exemple en Occitanie, l'économie réalisée est estimée à 260 millions d'euros, quant à la région Grand Est, elle devrait se situer aux alentours de 350 millions d'euros sur 5 ans, ce qui représente une baisse d'environ 10% de la facture, alors que l'on compte 200 trains de plus sur les rails.

Cette fusion des régions permet également d'investir à moindre coût. On peut citer l'exemple du très haut débit. Avant la réforme, les régions très rurales n'avaient pas forcément les moyens de passer à la Fibre. Par exemple dans le Grand Est, le marché représentait 830.000 prises, autrement dit 830.000 foyers à équiper, souvent dans des très petits villages. Les opérateurs privés se sont donc immédiatement saisi du marché et ont accepté de le financer à 80%. Une aubaine pour la région, qui n'aura donc pas à financer un investissement de 500 millions d'euros sur 5 ans.

Seule ombre au tableau, les économies concernant les effectifs des agents territoriaux. Pour le moment, aucune réduction visible comme cela été prévu. On observe plutôt une stabilisation du nombre de fonctionnaires. Les régions ont même récupéré certaines compétences, comme par exemple les transports scolaires.