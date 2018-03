La France accueillera-t-elle les Mondiaux de tonte de moutons ?

publié le 31/01/2017 à 11:55

Dans un peu plus d'une semaine, la France saura si elle accueille pour la première fois de son Histoire le prochain championnat du monde de tonte du mouton. Le verdict est attendu le 8 février, autour de minuit (heure française), à Invercargill. C'est dans cette ville de Nouvelle-Zélande que se tient actuellement le Mondial 2017, auquel participe bien sûr l'équipe de France.



Cette compétition se déroulera la prochaine fois en juillet 2019. C'est dans le village du Dorat (Haute-Vienne), situé à 50 kilomètres de Limoges, que devrait se tenir ces olympiades de la tonte. Plus de 30.000 personnes attendues. Trente nations sont en lice. Quelque 5.000 moutons sont convoqués pour se retrouver sans un fil sur le dos. Tout est déjà prévu chez les tondeurs français.

On l'ignore chez nous, mais la discipline est depuis longtemps un sport reconnu et célébré chez nos amis anglo-saxons. Presque au même titre que le rugby. Ce sont les Néo-zélandais qui ont créé ces Golden Shears en 1961. L'Australie, l'Irlande, l'Écosse et l'Afrique du Sud ont ensuite aligné leurs champions, les Diego Maradona et Lionel Messi de la tonte. Ce sont des stars chez eux. Leurs images passent en boucle sur les télés.

Un dossier français solide

C'est un vrai spectacle. Sept moutons tondus en un quart d'heure pour les plus rapides. Notre champion de France, c'est le tondeur professionnel Christophe Riffaud. C'est lui qui porte en ce moment même nos couleurs dans les prairies d'Invercarvill où, entre deux coups de ciseaux, nous a dit à quoi ressemblent les meilleurs compétiteurs du moment. "Pour être champion, c'est comme dans tous les autres sports : il faut de la préparation. On travaille surtout l'explosivité, parce que les compétitions durent peu de temps, mais aussi l'endurance", décrit-il.



Les as des as restent les Néo-zélandais. Pas un hasard si tous les Mondiaux se sont déroulés jusque-là dans l'hémisphère sud. La France croit en ses chances d'être retenue. Le dossier est solide. Il est soutenu par le ministre de l'Agriculture et les élus de Haute-Vienne. Il est porté en Nouvelle-Zélande par notre ambassadeur, officiellement missionné pour l'occasion.



Du 1er au 7 juillet 2019, le stade fermé du Dorat devrait donc devenir le temple de la tonte. Une compétition - inoffensive pour l'animal - ponctuée d'épreuves individuelles et par équipes. "Dessine-moi un mouton" se changera alors en un "Déshabille-moi un mouton". Et pardon pour Antoine de Saint-Exupéry.