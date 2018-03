publié le 27/04/2016 à 08:30

La France a reçu une bonne nouvelle. Mardi 26 avril, les chiffres du chômage au mois de mars sont tombés. Un bilan spectaculaire, puisqu'il a baissé de 1,7%. Une baisse inédite depuis 16 ans. Après les réjouissances, les questionnements. Nombreux sont ceux qui débattent et tentent de répondre à cette fameuse question : la France va-t-elle mieux ? Robert Vassoyan, président de Cisco France, l'un des leaders mondiaux des réseaux Internet, ne saurait avec certitude répondre à cette interrogation. Néanmoins, "on n’a pas attendu des indicateurs positifs pour commencer à investir massivement en France", affirme-t-il. Ce dernier explique son investissement en raison "d'une véritable inflexion dans le pays".



Selon le Président, "le pays est en train de changer", mais il insiste sur le fait "qu'il doit changer". L'Hexagone n'a plus le choix, il est nécessaire qu'il s'adapte. Robert Vassoyan parle bien évidemment de cette fameuse "transition digitale". "Nous pensons qu’il y a une révolution en cours et nous regardons si les pays sont prêts pour cette digitalisation", indique-t-il. De ce point de vue là, le président assure "qu'il se passe quelque chose en France". Notamment en soulignant que le pays "est en train de devenir le premier pays en terme de nombre de start-up en Europe". Il ajoute que trois années de suite, la France "envoie la première délégation derrière les États-Unis au Consumer Electronics Show, le principal salon du numérique dans le monde".



Robert Vassoyan concède qu’il y a des difficultés en France mais "c’est la tendance que l’on regarde". Il rappelle que le pays n'est pas dénué de jeunes "talents exceptionnels", grâce à "des formations de très grande qualité". "Il y a un terreau, c’est notre responsabilité de l'accompagner", ajoute-t-il. Le chef de Cisco de France informe qu'un des plans les plus importants est en train d'être déployé : "devenir l'acteur majeur de numérisation du pays". Selon lui, "la digitalisation est la compétitivité de demain pour la France".

À travers ses propos, Robert Vassoyan semble décrire une France à deux vitesses : une qui est montée dans le train de la numérisation et une autre qui se désindustrialise, qui voit certains de ses engagements passés partis en fumée. "L’enjeu et la responsabilité, c’est que ces deux France se rejoignent, estime-t-il. La rencontre de ces deux mondes peut être bénéfique". Le président reconnaît qu'il y a des challenges dans le pays mais ce dernier possède des atouts, comme on n'en a jamais vu.