publié le 29/04/2016 à 10:14

La croissance au premier trimestre plus élevée que prévu

La croissance économique a atteint 0,5% du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre en France, soit mieux que les 0,4% prévus, selon une première estimation publiée ce matin par l'Insee.



Ce chiffre, en hausse par rapport au dernier trimestre 2015 (+0,3%), s'explique notamment par une augmentation de la consommation des ménages, sa plus forte depuis fin 2004 (+1,2%), précise l'Insee dans un communiqué.



Les dépenses de consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance en France, avaient reculé de 0,1% lors des trois derniers mois de 2015, marqués par les attentats de Paris.



"Notre action porte ses fruits, nous la poursuivrons avec détermination dans les prochains mois", se réjouit le ministre des Finances Michel Sapin dans une déclaration transmise à l'AFP. "C'est une croissance solide qui est enclenchée", ajoute-t-il.



Ce chiffre encourageant fait écho à plusieurs bonnes nouvelles annoncées cette semaine, notamment sur le front du chômage, qui a reculé de 1,7% en mars, et dans le secteur du bâtiment, avec des mises en chantier de logements neufs en hausse de 3% sur un an lors des trois premiers mois de l'année.



Craignez-vous des violences pendant les manifestations du 1er mai ?

Entre 170.000 personnes (autorités) et 500.000 (CGT) ont défilé hier contre la loi travail lors de manifestations émaillées de violents affrontements à Paris et en province, avec des blessés graves du côté des forces de l'ordre et des manifestants et plus d'une centaine d'interpellations.



A Paris, 60.000 personnes, selon la CGT, et entre 14.000 et 15.000 selon la préfecture, ont marché entre les places Denfert-Rochereau et Nation. En dehors de la capitale, quelque 209 cortèges ont réuni 155.000 manifestants, dont 15.000 jeunes, selon le ministère de l'Intérieur.



Lors de la précédente journée de mobilisation le 9 avril, 120.000 personnes avaient manifesté en France selon les autorités. Au plus fort de la contestation le 31 mars, elles avaient recensé 390.000 personnes et les syndicats 1,2 million.



Comme lors des précédentes journées, des échauffourées ont éclaté dans la capitale, à Nantes, Rennes ou encore Lyon, en marge des défilés. A Paris, le calme est revenu en début de soirée.



Le Premier ministre Manuel Valls a condamné "avec force les violences d'une minorité d'irresponsables", dans un tweet où il a affiché son "soutien aux policiers".



"Quand on organise une manifestation elle doit être encadrée, organisée, maîtrisée et à l'évidence aujourd'hui cette organisation et cette maîtrise n'existent pas", a-t-il déclaré ultérieurement devant la presse à Nouméa, où il se trouve en visite officielle. Les auteurs des violences "seront bien évidemment poursuivis par la justice", a-t-il ajouté.



Le président de l'Unef William Martinet a lui aussi condamné les casseurs mais également dénoncé un "usage disproportionné de la force par la police".





Craignez-vous des violences pendant les manifestations du 1er mai ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.



Craignez-vous des violences pendant les manifestations du 1er mai ? Oui

Non

Ne se prononce pas