publié le 03/05/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir nous faisons le point sur une science moderne, la criminologie, qui étudie le crime, pour mieux en comprendre les mécanismes, dans le but de le prévenir, si possible et de le réprimer. C’est un enjeu majeur pour les sociétés modernes qui sont confrontés aux criminels d’occasions, mais aussi aux serial killers, aux malades mentaux, aux professionnels du crime, le grand banditisme, aux mafias, aux terroristes, et autres cybercriminels.





Avec mon invité Alain Bauer qui vient de publier « la criminologie pour les Nuls » chez First, nous allons passer en revue quelques histoires d’hier et d’aujourd’hui qui illustrent les progrès d’une science en pleine évolution



La criminologie pour les nuls



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Alain Bauer, professeur de criminologie appliquée au Conservatoire national des arts et métiers ainsi qu’à New-York et Pékin , il est aussi consultant en sécurité. Il publie avec Christophe Soullez (criminologue et chef de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales) « La criminologie pour les Nuls » deuxième édition aux éditions First.