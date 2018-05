La consultation des sages-femmes passera à 25 euros dès 2019

et AFP

publié le 31/05/2018 à 16:52

Il faudra désormais payer un peu plus cher pour consulter une sage-femme. Le 31 mai, l'Assurance maladie a annoncé la signature d'un accord avec les deux principaux syndicats de sages-femmes libérales. Certains de leurs tarifs augmenteront à partir de 2019.



Le prix d'une consultation et d'une visite à domicile passera ainsi de 23 à 25 euros, autant que pour un médecin généraliste, et la séance de rééducation du périnée augmentera de 19,60 à 21 euros.

D'autres tarifs vont même doubler : 40 euros au lieu de 21 euros pour une intervention en urgence les dimanches et jours fériés, 80 euros au lieu de 40 euros pour un accouchement de nuit.

Le texte permettra également aux sages-femmes de réaliser dès 2019 la première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans. Cet acte jusque-là réservé aux médecins sera rémunéré 46 euros.

Un gain de 22,1 millions d'euros pour la profession

Un autre acte de prévention sera créé pour "informer précocement" les femmes enceintes de "certains risques, notamment infectieux, ou liés au tabagisme et à la consommation d'alcool".



En outre, le texte maintient l'application du "conventionnement régulé". Dans les zones dites "sur-dotées", une sage-femme libérale ne peut s'installer que si une autre s'en va.

À l'inverse, dans les zones "sous-dotées", des aides financières "pouvant aller jusqu'à 28.000 euros, voire 38.000 euros dans le cadre d'une première installation" sont prévues.



Pour les quelque 5.400 sages-femmes libérales, le texte signé par les deux organisations représentatives de la profession se traduira par un gain total de 22,1 millions d'euros.