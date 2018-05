publié le 11/05/2018 à 08:45

Qu'est-ce que l'éloquence ? Bertrand Périer en a une définition simple et très concrète. Cet avocat au Conseil d'État, qui enseigne l'éloquence aux candidats du concours Eloquencia en Seine-Saint-Denis estime que "c'est la capacité à plaire, émouvoir et convaincre".



"Nous vivons dans un monde de la communication orale et si nous ne sommes pas en capacité d'échanger avec les autres pour les convaincre de nos idées, je crois qu'on a une vie au rabais", poursuit Me Bertrand Périer, invité de RTL ce vendredi 11 mai et qui a réuni ses techniques pour devenir un bon orateur dans un livre intitulé La Parole est un sport de combat (éd. Lattès).

Questionné sur la présence de bons orateurs dans le paysage politique actuel, l'avocat en a convenu : il y en a moins que lors de la IIIe République, mais il a une explication à cela. "À cette époque il y avait beaucoup d'avocats au Parlement, aujourd'hui il y en a moins. La communication politique a succédé à la parole politique, il faut désormais rentrer dans le moule et véhiculer un message qui ne vient pas de soi-même", regrette le professeur d'éloquence.

"On a surtout très peu de personnalités politiques, qui portent un message singulier", affirme-t-il, mettant en cause notamment le réseau social Twitter. "Il faut exister en permanence, y compris lorsqu'on a rien a dire", fustige Bertrand Périer. "La communication politique est le tombeau de la parole politique", assure-t-il.



Certains membres de la classe politique trouvent néanmoins grâce à ces yeux : "Philippe Séguin par le passé, aujourd'hui Christiane Taubira même si malheureusement on l'entend un peu moins, Jean-Luc Mélenchon aussi, avec ce côté tribun, un peu abrupt" conclut l'avocat.