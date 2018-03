La colère a-t-elle du bon ?

publié le 31/08/2016 à 07:00

Au quatrième rang des péchés capitaux, la colère est une émotion que l'on vit à tous les âges et à des degrés différents. De l'insatisfaction à la fureur, elle colonise d'une façon implacable notre esprit et notre corps. Selon notre faculté à la gérer ou non, elle peut nous libérer de ce qui nous entrave comme nous en rendre prisonniers. Est-il sain de la faire s'exprimer ? Si oui, par quels moyens ? Quels sont ses méfaits sur le long terme ? Que traduit la colère des enfants et des adolescents ?



Nos invités

> Laurence Lemoine, psychologue et rédactrice en chef adjointe au magazine Psychologies

> Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Avoir la rage - du besoin de créer à l'envie de détruire (Albin Michel)

