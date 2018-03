publié le 27/03/2017 à 20:28

Le 5 avril prochain sort en salles le documentaire L'Opéra, de Jean-Stéphane Bron. Une plongée inédite dans les coulisses d'une des plus grandes institutions françaises, qui pendant le tournage traversait une période de crise : le départ du directeur du Ballet de l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied. Invité au micro de RTL, le directeur de l'institution, Stéphane Lissner, confie que ce projet de documentaire n'a jamais été simple, avec ou sans Benjamin Millepied. "J'ai dit non, parce que je n'aimais pas tellement l'idée, et je venais d'arriver en poste, donc je trouvais cela un peu prétentieux de poser une caméra", raconte-t-il. Cependant, une chose l'a fait changer d'avis : le visionnage de deux œuvres réalisées précédemment par Jean-Stéphane Bron, œuvres qui lui ont fait prendre conscience que le travail du réalisateur était à mille lieux des documentaires classiques, "un peu simplistes", mais qu'au contraire, ils allaient vraiment chercher "à entrer intellectuellement et à réfléchir sur les sujets".



Avec ses plus de 1.000 employées, dont des centaines d'artistes mais aussi des centaines de techniciens, des couturières, etc, mais aussi son administration, le mélange, selon Stéphane Lissner, entre le rationnel et l'irrationnel, puis les crises et les impératifs, financiers notamment, Jean-Stéphane Bron a vite compris que son film allait prendre une dimension autre. "Je me suis dit tout de suite que ce serait un film sur une société, et pas sur l'Opéra au sens de spectacle", raconte-t-il. "Car c'est une énorme institution française, peut-être la plus grande, et il y a sûrement un miroir de quelque chose, une manière de pouvoir parler de notre époque à travers cette institution".