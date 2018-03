Incendies : "L'hypothèse privilégiée reste l'action humaine, volontaire ou non"

publié le 27/07/2017 à 14:14

Depuis plusieurs jours, de nombreux incendies de forêt ont ravagé le Sud-Est de la France. 7 000 hectares sont partis en fumée au total. Des incendies qui sont ce jeudi 27 juillet quasiment maîtrisés. 10.000 personnes ont dû être évacuées. Sur place, des centaines de pompiers ont travaillé pendant des jours, mais aussi des gendarmes. "Les gendarmes ont un rôle essentiel en renfort et en deuxième rideau de l'action des pompiers qui est forcément l'action primordiale", explique le lieutenant-colonel Karine Lejeune, porte-parole de la gendarmerie nationale. 400 gendarmes, aux côtés des services de l'État, assurent à la fois une mission d'ordre public, la protection des personnes et des biens.



Karine Lejeune explique que le rôle des gendarmes est par exemple d'isoler une maison et éventuellement d’évacuer des personnes qui seraient à l'intérieur. Ils assurent aussi la sécurité des biens pour s'assurer qu'il n'y ait pas des personnes qui viennent voler, piller les affaires qui vont être laissées sur site. Il y a également un gros travail de gestion des flux qui est assuré pour permettre aux pompiers de se déplacer très vite et pour assurer que les populations ne se déplacent pas sur des sites dangereux.

Un travail d'enquête

Une fois les incendies éteints, il y a une deuxième phase qui va se mette en oeuvre : l'enquête judiciaire. "Elle va être menée par les gendarmes pour déterminer quelles sont les circonstances du départ de feu", précise la porte-parole de la gendarmerie nationale. Elle ajoute que "pour l'heure, les enquêtes sont en cours, pour un certain nombre de foyers, on est plutôt sur une hypothèse humaine, quelle soit fortuite ou pas. L'hypothèse privilégiée reste l'action humaine volontaire ou non". Pour l'enquête, la gendarmerie a à disposition les vues aériennes ainsi que des chiens détecteurs en produits accélérant. Pour le reste, c'est un travail

d 'enquête, des traces d'indices que l'on cherche, de pas ou de pneus, un mégot de cigarettes, pour remonter sur les auteurs possibles.