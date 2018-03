et La rédaction numérique de RTL

26/11/2016

La riche carrière de Jean-Dominique Senard l’a amené à considérer les enjeux environnementaux comme faisant partie du développement de son entreprise. À la tête de Michelin depuis 2012, l’industriel français applique un modèle qui fait la part belle à l’écologie. "Les impératifs écologiques et environnementaux sont très partagés. Les hommes politiques les portent, mais les entreprises peuvent aussi le faire. Chez Michelin, la passion de l’innovation depuis 125 ans s’accompagne du respect de l’environnement, qui figure parmi les cinq grandes valeurs du groupe. Le monde politique et le monde industriel se rejoignent aujourd’hui", insiste-t-il.

Pour appuyer son propos, Jean-Dominique Senard a invité Yannick Jadot, candidat d’Europe-Écologie-les-Verts à l’élection présidentielle en 2017. Pour ce dernier, l’exemple du patron de Michelin doit inspirer d’autres industriels français. "Ce serait plus simple, ce serait mieux pour tout le monde, pour la planète, pour l’emploi, pour la dynamique des territoires. Michelin est groupe international très puissant, mais aussi ancré sur son territoire", détaille Yannick Jadot.