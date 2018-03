et Loïc Farge

Il y a tout au fond des océans des cheminées d'ou s'échappent des sources d'eau chaude. Ce sont des sortes de petits volcans. Il y a une semaine, des chercheurs de l'Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) et ceux de l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP-CNRS) sont partis explorer l'une des ces sources(*), qu'ils ont d'ailleurs baptisée la "tour Eiffel". Elle est à 1.700 mètres de profondeur dans l'Atlantique.



Depuis leur bateau, ils utilisent un sous-marin téléguidé. C'est un robot qui va tout au fond effectuer des prélèvements. Le long de ces cheminées habitent toutes sortes d'animaux, des crevettes et des micro-organismes exceptionnels car ils sont capables de vivre dans le noir total. Les chercheurs sont allés là-bas d'abord pour essayer de comprendre comment ces espèces peuvent survivre dans des conditions extrêmes. Ils pensent y trouver des organismes aux génomes encore inconnus, des bactéries qui n'existent pas sur la terre ferme. Ils ont déjà découvert une molécule qui pourrait avoir de propriétés intéressantes pour régénérer les os ou la peau.

Certains micro-organismes sont déjà utilisée pour faire des cosmétiques. En fait, 5.000 brevets ont déjà été déposés dans les monde sur des molécules marines. Cela ne fait que commencer. Les scientifiques de la mer estiment que l'homme aujourd'hui connait mieux la Lune que le fond des mers et qu'il devrait faire dans les années qui viennent des découvertes importantes. D'où l'intérêt de cette expédition un peu perturbée ces dernières heures par un cyclone "Gaston", qui pourrait obliger les chercheurs à quitter les lieux quelques jours.



(*) Dans cadre de la campagne MoMARSAT