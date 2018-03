publié le 28/10/2016 à 11:54

Ce week-end, on va changer d'heure pour célébrer celle d'hiver. "Tout le monde dit que l'on va dormir une heure de plus. Mais c'est idiot", s'insurge Pascal Praud qui rectifie : "C'est une heure de vie en plus, et personne n'est obligé de dormir".



"Les vaches dépriment, les agriculteurs ruminent, les infarctus augmentent, les cambrioleurs cambriolent, les écoliers applaudissent, le moral baisse, les jours raccourcissent. Vous vous levez : Nuit Debout. Vous vous couchez : Noir Désir. Et alors ?", interroge Pascal Praud.

Le journaliste se dit "hiverophile". "J'aime le froid, le chocolat chaud, le cinéma le dimanche à 17 heures, la buée sur les vitres, les écharpes et les cols roulés, c'est mon droit, confie-t-il encore. J'aime le hachis parmentier, le gratin dauphinois et la raclette ! J'aime les arbres en bois, les sapins en guirlandes et la neige à Noël." Et Pascal Praud de conclure : "Chaque année, à cette époque, je retarde. Comme tous les ans, l'heure d'été ne passera pas l'hiver."