L'enlèvement de VDB

publié le 30/05/2016 à 14:02

L'édito de Jacques Pradel



Le 14 janvier 1989, on apprenait en effet que Paul Vanden Boeynants, figure politique très populaire en Belgique, avait été enlevé dans le garage de son immeuble où il venait de garer sa voiture ! L’affaire, spectaculaire, provoque une émotion considérable dans l’opinion et dans les milieux politiques belges. Peu de temps après, une mystérieuse "Brigade socialiste Révolutionnaire" revendique l’enlèvement.



Second coup de théâtre : Un mois après son enlèvement, « VDB » comme on l’appelle en Belgique, réapparaît, à son domicile où il est revenu… en taxi après avoir été libéré par ses ravisseurs !



On apprendra alors que l’homme politique avait été l’otage d’une bande de braqueurs audacieux, dirigé par l’ennemi public n°1 de ces années-là, un certain Patrick Haemers, surnommé « le Mesrine Belge » !



Je vous raconte cette incroyable histoire avec le journaliste Marc Met de Penningem, qui a mené l’enquête pour le plus grand quotidien belge : Le Soir de Bruxelles.

Paul Vanden Boeynants pris en otage

L’enlèvement serait de nature politique, à l'image de ce qui se passe à l'époque en Allemagne ou en Italie avec les Brigades rouges.

VDB après sa libération

D’autres pensent à des truands qui en voudraient à l'entrepreneur VdB, fils de boucher ayant fait fortune. Mais la piste du règlement de compte est aussi avancée.



Le Bruxellois aurait eu des relations dangereuses avec le crime organisé. Un mois plus tard et après le versement d'une caution, VDB est relâché à Tournai. À peine libéré, la police découvre enfin le vrai coupable : Patrick Haemers, l’ennemi public N°1 en Belgique, et sa bande.

Paul van den Boeynants alias VDB

Nos invités

Marc Met de Penninghen, journaliste au Soir.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.