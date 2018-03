2186, l'année où l'égalité salariale hommes-femmes sera possible

publié le 27/10/2016 à 01:19

Mesdames, encore un peu de patience. Selon le dernier rapport livré par le Forum économique mondial, il va falloir attendre l'année 2186 avant d'atteindre l'égalité salariale entre hommes et femmes. Soit 170 ans. Si rien ne change dans le monde, précise le rapport. Le fossé entre les sexes atteint en effet 59 % dans le domaine économique, le rapport étant basé sur les données fournies par 144 pays. Dans le détail, lorsqu'un homme gagne un dollar, une femme elle ne touche que 59 centimes. Et ce malgré des horaires moyens de travail plus longs.



Certains pays font cependant figure d'élèves modèles, à commencer par l'Islande, le pays où l'égalité salariale entre hommes et femmes n'est plus un simple espoir. Selon le rapport du Forum économique mondial, viennent ensuite la Finlande, la Norvège et la Suède. La France, de son côté, n'arrive qu'en 17ème position. Les conclusions du rapport du forum sont catégoriques : ces inégalités pénalisent la croissance économique des pays, les talents des individus étant en partie gâchés.