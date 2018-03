L'assassinat de Robert Boulin

publié le 28/12/2016 à 13:00

A la Une de l'Heure du Crime aujourd'hui, l'une des plus grandes affaires criminelles de la Vème république : l'affaire Robert Boulin, du nom de cet ancien ministre du Travail du gouvernement de Raymond Barre, sous la présidence de Giscard d'Estaing.

Le 30 octobre 1979, à 8 heures 40, le corps de Robert Boulin est retrouvé dans l'étang Rompu, au cœur de la forêt de Rambouillet dans les Yvelines. Sa voiture est également découverte près de là, garée sur la berge, à quelques mètres à l'écart du chemin d'accès à l'étang.

Photo prise le 30 octobre 1979 de l'étang du Rompu au bord duquel le corps du ministre du Travail Robert Boulin a été découvert près de Saint-Léger-en-Yvelines. Crédit : AFP

Après l'affaire de Ramatuelle, du nom de cette garrigue de deux hectares que Robert Boulin aurait acquis illégalement à l'automne 1979, il serait devenu dépressif et sa mort est tout de suite présentée comme un suicide.



Cette thèse est dans un premier temps accréditée mais plusieurs contre-enquête menées par des journalistes ont mis à jour des incohérences dans les conclusions de l'information judiciaire. Ces contre enquêtes réfutent la possibilité d'un suicide et aujourd'hui encore de nombreuses zones d'ombres entourent le dossier...



De plus, deux témoignages entendus par la juge d'instruction ces derniers mois remettent en cause la thèse officielle du suicide. Il s'agit d'un médecin urgentiste, arrivé le premier sur les lieux : selon ses constatations de l'époque, il était impossible que ce soit un suicide !



Le deuxième témoignage est celui d'un habitant de Montfort-Lamaury, qui a aperçu le ministre passager dans sa propre voiture, accompagné de deux inconnus, 3 heures avant l'heure officielle de son décès...



Alors suicide ou assassinat ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec mes invités aujourd'hui...

Benoît Collombat, journaliste, Me Marie Dosé, avocate au barreau de Paris, Fabienne Boulin Burgeat, fille de Robert Boulin.







