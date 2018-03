L'affaire Natasha Kampusch

et Charles Deluermoz

publié le 30/09/2016 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel

Tout le monde se souvient de Natascha Kampusch, enlevée à l’âge de dix ans, sur le chemin de l’école le 2 mars 1998, à Vienne, en Autriche.



Elle est restée prisonnière d’un psychopathe pendant 8 ans et demi avant de réussir à s’enfuir en profitant d’un des rares moments d’inattention de son ravisseur, le 23 août 2006. Elle avait raconté son histoire dans un livre bouleversant publié en 2010, chez JC Lattès sous le titre “3096 jours”.

A l’époque, j’avais demandé au psychiatre Paul Bensoussan, spécialiste des enfants victimes d’abus sexuels, d’éclairer pour nous ce témoignage et de le commenter afin de mieux comprendre comment Natascha Kampusch avait pu survivre à cette aventure incroyable et aussi comment elle allait pouvoir continuer à se reconstruire et à affronter l’avenir...



10 ans ont passé, 10 ans de liberté. C’est le titre de son nouveau livre-témoignage, qui vient de sortir aux éditions Lattès.

Natascha Kampusch, "Dix ans de liberté".

Nos invités

Dr Paul Bensussan, expert psychiatre agréé par la Cour de cassation, Capitaine Stéphanie Le Maout, analyste comportementale au Département des Sciences du comportement du PJGN (Pole Judiciaire de la Gendarmerie Nationale).



