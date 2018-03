et Charlotte Meritan

publié le 27/04/2016 à 12:21

L'édito de Jacques Pradel



A la Une de l’heure du crime, la mort tragique en avril 2006, d’une femme de 80 ans, victime de son petit-neveu, qui pensait être son légataire universel !

Marcelle Bouvard était l’épouse de l’ancien maire de la petite commune de Ladoix-Serrigny, en Bourgogne. Une femme appréciée de tout le monde, à qui on ne connaissait aucun ennemi ! Le lundi 18 avril 2006, les gendarmes de Beaune, alerté par des voisins de la vieille dame, inquiets de ne pas l’avoir vue depuis le samedi précédent, découvrent son corps, le crâne fracassé, au pied d’un escalier.

Accident ? Crime de rôdeur ? Pas de trace d’effraction, de l’argent liquide retrouvé dans une pièce de la maison, cela semble contredire l’hypothèse d’un cambriolage qui aurait mal tourné. Pourtant, l’autopsie confirme qu’il s’agit d’une affaire criminelle.



Moins de deux mois plus tard, les gendarmes obtiennent les aveux du petit-neveu de Marcelle Bouvard. Le mobile de ce jeune homme de 21 ans : Il voulait offrir une voiture de sport à sa fiancée avec l’argent de l’héritage !



Nous revenons avec mes invités, sur l’enquête de la section de recherche de la gendarmerie de Dijon qui a résolu l’affaire.

Marcelle Bouvard est retrouvée morte le 16 avril 2016

Le 16 avril 2006, Marcelle Bouvard, une dame de 79 ans, est retrouvée morte à son domicile de Ladoix-Serrigny en Bourgogne. Qui pouvait vouloir la mort de cette retraitée sans histoire, veuve de l’ancien maire du village ? Les enquêteurs vont explorer plusieurs pistes avant de s’orienter vers l’hypothèse du crime familial.



Retrouvée en bas de l'escalier qui menait à sa cave, Marcelle Bouvard est-elle décédée d'une chute mortelle ? Après l'autopsie réalisée sur son corps, il n'y a plus aucun doute pour les enquêteurs : Marcelle Bouvard a été assassinée, de violents coups ont été portés au crâne. Après avoir écarté l'hypothèse d'un rôdeur, les gendarmes se concentrent sur l'environnement familial de cette retraitée appréciée de tous dans le village. Celle qui semblait n'avoir que des amis entretenait en fait des relations conflictuelles avec son petit-neveu Geoffrey.



Ce dernier sera rapidement suspecté par les enquêteurs, après que les vérifications sur son emploi du temps et son téléphone ont démontré qu'il s'était rendu, le jour du drame, chez sa grande-tante. En garde à vue, il passe rapidement aux aveux. Le mobile ? L'héritage de la vieille dame qui le considérait comme son petit-fils.



Inculpé du meurtre Marcelle Bouvard avec un complice, Geoffrey est condamné en 2008 à 20 ans de prison. La préméditation n'a pas été retenue. Au cours de son audition, le jeune homme affirme qu'il n'avait pas l'intention de tuer la vieille dame en se rendant chez elle. Son complice, Johnny, qui l'avait emmené en voiture chez sa grande-tante, est acquitté. En appel, en 2009, le jeune homme d'une vingtaine d'années écope d'une peine plus lourde, la préméditation ayant cette fois été retenue. Il est condamné à 25 ans de prison.

Nos invités

Ionut Teianu, journaliste, il a réalisé le documentaire sur l’affaire Marcelle Bouvard pour Faites entrer l’accusé diffusé en mars 2015 ; Franck Bassoleil, journaliste au Bien Public. Il était le premier journaliste sur les lieux de l’assassinat ; Michel Garcin, ancien major de gendarmerie à la Section de Recherche de Dijon. Il était le directeur d’enquête ; Marie-Christine Troncin, avocate au barreau de Dijon. Elle était l’avocate de Johnny.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.