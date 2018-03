L'affaire Lindecker

publié le 26/09/2017 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel





Le 12 mars 1956 à Royat, petite commune française située dans le département du Puy-de-Dôme, Janine Lindecker, 35 ans, gît sur le sol de sa cuisine, vêtu d'un slip rose et de bas gris tenus par un porte-jarretelles. Elle a deux balles dans le corps. Son époux, Alfred Lindecker, ingénieur chez Michelin, est vite suspecté.

A-t-il tué sa jeune et belle épouse de deux coups de révolver ou s'est- elle suicidée comme il ne cesse de l'affirmer ? Non-lieu pour absence de preuves. Le crime de Royat, encore présent à l'esprit des Auvergnats, fait partie de ces affaires retentissantes jamais élucidées. Mais qui est Alfred Lindecker ? Réputé autoritaire et maniaque, veuf pour la troisième fois, fascinant de suffisance, d'intelligence et de détermination, il ne montra jamais le moindre signe de faiblesse, la plus petite émotion. Quels secrets a-t-il emportés à jamais ?

Nos invités

Le bâtonnier, maitre Gille-Jean Portejoie, Joseph Vebret écrivain passionné d'affaires criminelles. Ensemble, ils signent "Les secrets de l'affaire d'Alfred Lindecker" aux éditions De Borée.





