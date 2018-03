L'affaire Laëtitia Perrais

publié le 30/08/2016 à 10:30

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laetitia Perrais, serveuse dans un restaurant de la région de Pornic, où elle habitait, disparaît mystérieusement. Seul indice du drame, son scooter accidenté, retrouvé au matin tout près de son domicile. On retrouvera une partie de son corps démembré, le 1er février suivant, dans un trou d’eau d’une carrière de la région.



Pour cet enlèvement suivi de mort, Tony Meilhon, délinquant multirécidiviste, a été condamné à la prison à perpétuité en juin 2013 avec une peine de sûreté de 22 ans. Peine confirmée en appel, à Rennes, le 26 octobre 2015.

Le crime qui avait ému la France entière, deviendra une affaire d’Etat, lorsque le président de la République de l’époque, Nicolas Sarkozy, intervient pour stigmatiser les magistrats et les gendarmes qu’il accuse de ne pas avoir fait leur travail. Ce qui déclenchera une grève mémorable des juges dans toute la France.



Cette affaire revient aujourd’hui dans l’actualité, à l’occasion de la rentrée littéraire, avec le livre-événement d’un écrivain qui est aussi historien, Yvan Jablonka qui publie aux éditions du Seuil « Laetitia ou la fin des hommes » et qui est l’invité de l’Heure du Crime…

Polémique sur le suivi de Tony Meilhon

Au moment du drame, Tony Meilhon est officiellement sous contrôle judiciaire. Mais faute de personnel, la justice n'a pas pu lui attribuer un conseiller. Incarcéré pour outrage à magistrat, son cas n'avait pas été considéré comme prioritaire. L'affaire indigne l'opinion publique. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, parle de faute et promet de sanctionner les personnes responsables. S'ensuit une révolte des magistrats à Nantes puis dans tout le pays. Les magistrats nantais seront finalement blanchis mais cette affaire et la crise provoquée a laissé des traces dans le monde judiciaire et a mis en lumière la difficulté des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, débordés par les dossiers.



Gilles Patron : l'affaire dans l'affaire

En août 2011, terrible rebondissement dans l'affaire Laëtitia : Gilles Patron, le père d'accueil de la jeune femme, est arrêté. Il est soupçonné d'avoir violé Jessica, la sœur jumelle de Laëtitia et d'avoir abusé d'autres filles. Gilles Patron sera condamné le 28 mars 2014 par les Assises de Nantes à huit ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur cinq victimes

Ivan Jablonka, écrivain, auteur de Laëtitia ou la fin des hommes (Ed. Seuil) Cécile de Oliveira, avocate de Jessica, la sœur de Laetitia

Laëtitia ou la fin des hommes d'Ivan Jablonka (Ed. Seuil)

