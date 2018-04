L’affaire Jonathan : sur la piste de l’homme en noir

publié le 23/04/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir une émission consacrée au rebondissement spectaculaire après 14 ans d’enquête sur l’enlèvement et le meurtre de Jonathan, un petit garçon de 11 ans, disparu dans la nuit du 6 au 7 avril 2004 d’un centre de vacances de Loire Atlantique où il était en classe de mer pour quelques jours. Son corps avait été retrouvé six semaines plus tard dans la mare d’un manoir situé à l’entrée de la ville de Guérande.





Avec mes invités, nous faisons le point sur les aveux à un co-detenu du présumé tueur, Martin Ney, un pédophile allemand condamné en 2012 à la perpétuité pour trois autres meurtres d’enfants. Virginie Coulomb, la mère de Jonathan nous dira dans un instant comment elle vit l’épilogue de 14 années de mystères

Damien Delseny, chef des infos générales au Parisien/Aujourd’hui en France. Avec son confrère Jean-Marc Ducos, ils ont révélé dans leur édition du 18 avril les confidences du tueur en série allemand, Alain Boulay, Président et fondateur en juin 1991 avec son épouse Marie-José, de l'association Aide aux Parents d'Enfants Victimes « APEV », Virginie Coulom la maman de Jonathan, Me Cathy Richard du barreau de Pontoise avocate de la grand-mère de Jonathan, Blandine Millecent correspondante RTL en Allemagne, Dr Roland Coutanceau, expert psychiatre auprès des tribunaux.